Sete ilhas com casos ativos de covid-19

4/09/2020 15:43 - Modificado em 4/09/2020 15:43

Neste momento sete ilhas do arquipélago têm casos ativos da infeção pelo novo coronavírus, responsável pela covid-19, sendo que, das ilhas habitadas, somente Maio e Brava não têm casos ativos da doença. A Brava é única das nove ilhas habitadas sem casos diagnosticados.

Até meados do mês de agosto o foco estava centrado nas ilhas do Sal e Santiago que tinham casos ativos da doença, na segunda quinzena do mês de agosto, as ilhas de São Vicente, São Nicolau, Santo Antão e Boa Vista entraram novamente para a lista de ilhas com casos ativos da doença e o Fogo registou os primeiros casos.

Desde então, o número de casos de covid-19 não tem parado de aumentar nestas sete ilhas do arquipélago, que tem neste momento 4.125 casos acumulados da doença, das quais 3.502 recuperados, 580 ativos, 41 óbitos e 2 transferidos.

A ilha de Santiago é de longe o maior foco de propagação da covid-19 no país, contando já com 3.253 casos acumulados, sendo 2.802 recuperados, 32 óbitos e 419 casos ativos. A cidade da Praia alberga maior parte destes casos com 2.498 e 28 mortes provocadas pela covid-19.

A ilha do Fogo é neste momento o segundo foco da doença no país, tendo neste momento 100 casos contabilizados, 12 recuperados, um óbito e 87 ativos.

Segue-se a ilha do Sal que se encontra numa fase descendente de casos da doença, visto que, apesar de ter até hoje 609 casos acumulados, tem apenas 41 casos ativos, pelo que já conta com 563 recuperados.

São Vicente conta até a manhã esta sexta-feira, 04, de setembro, 25 casos acumulados de covid-19, das quais 18 recuperados, um óbito e 6 casos ainda ativos.

Já a ilha de São Nicolau, confirmou 66 casos da doença, tem 47 recuperados, um óbito e ainda 18 casos ativos.

Por sua vez, Santo Antão que voltou recentemente a ter casos da doença, tem agora 9 casos confirmados, sendo 4 recuperados e 5 ativos. Finalmente a ilha da Boa Vista tem neste momento um acumulado de 61 casos, dos quais 54 recuperados, um óbito, dois repatriados e 4 casos ativos.