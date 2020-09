Câmara de Comércio do Barlavento vai a eleições esta sexta-feira

3/09/2020 23:04 - Modificado em 3/09/2020 23:05

A Câmara de Comércio do Barlavento (CCB) realiza esta sexta-feira, 03, no Mindelo, uma Assembleia-geral eletiva para a escolha da direção para o período 2020-2022, onde concorrem de duas listas.

Devido a situação provocada pela covid-19, a participação dos associados das ilhas de Santo Antão, São Nicolau, Sal e Boa Vista na assembleia-geral eletiva será feita por videoconferência.

Concorrem duas listas à sucessão de Belarmino Lucas, que lidera esta agremiação há dois mandatos. Uma encabeçada por Jorge Maurício, ex-presidente do conselho de administração da Enapor, e atual vice da equipa liderada por Belarmino Lucas e outra liderada pelo gestor Rafael Vasconcelos.

Além de eleger a nova direcção a assembleia-geral que se realiza na Academia JotaMonte, servirá para discutir o Relatório de Atividades e Contas de 2019.

A Câmara de Comércio do Barlavento surgiu da fusão entre a Associação Comercial, Industrial e Agrícola do Barlavento (ACIAB) e a Câmara do Comércio, Indústria e Serviços da região (CCIASB).

Neste momento, esta associação conta com cerca de 400 sócios, entre os quais profissionais liberais, micro, pequenas, médias e grandes empresas, que integram a rede empresarial, que teve origem na Associação Comercial, Industrial e Agrícola do Barlavento (ACIAB), fundada em 1918.