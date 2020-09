Covid-19: São Vicente com mais seis casos positivos em menos de uma semana

3/09/2020 18:28 - Modificado em 3/09/2020 18:28

Com o novo caso anunciado hoje pelo Ministério da Saúde, a ilha de São Vicente passa a contar com seis casos ativos de Covid-19, registados todos em menos de uma semana, elevando para 25 o número acumulado na ilha.

Depois da notificação do caso importado de Santo Antão, no dia 28 de agosto, São Vicente tem tido diariamente o registo de novos casos da infeção pelo novo coronavírus, responsável pela covid-19. Este novo caso, conforme o Ministério da Saúde, saiu do exame de 33 amostras analisadas pelo laboratório de virologia da ilha.

Neste momento a ilha tem seis casos ativos, entre as quais uma idosa de 82 anos que está internada no Hospital Baptista de Sousa em estado crítico.

São Vicente tem neste momento, entre contactos e pessoas infetadas, 18 pessoas isoladas no Centro de Estágio da Federação Cabo-verdiana de Futebol. A Delegacia de Saúde, conforme Elísio Silva, tem em acompanhamento domiciliar aproximadamente 150 pessoas. A ilha conta com 25 casos acumulados da doença, das quais 19 recuperados e 6 ativos.