Covid-19: Praia com 60 novos casos nas últimas 24 horas

3/09/2020 18:22 - Modificado em 3/09/2020 18:22

A cidade da Praia não tem dado sinais de abrandamento no que toca a uma possível estagnação dos contágios pelo novo coronavírus. Nas últimas 24 horas a capital do país registou mais 60 novos casos de Covid-19, vendo o acumulado chegar agora aos 2.498. Nos últimos três dias foram mais de 100 os casos registados na capital do país. A nível nacional, nas últimas 24 horas registaram-se mais 77 novos casos de Covid-19.

Os restantes novos casos na ilha de Santiago, foram diagnosticados em Ribeira Grande de Santiago (1), Santa Catarina (3), Santa Cruz (1), São Lourenço dos Órgãos (1) e São Domingos (1).

Os outros dez casos registaram-se n ilha de São Vicente (1), Tarrafal de São Nicolau (2) Ribeira Grande de Santo Antão (2) e Sal (5), fazendo com que o acumulado nacional seja agora de 4.125 casos.

O nosso país teve ainda nas últimas 24 horas 42 altas sendo a Praia com 28, Santa Catarina 2, Tarrafal 1, Ribeira Grande de Santiago 5, São Filipe 1 e Sal 5, aumentando para 3.502 o número de recuperados a nível nacional.

Cabo Verde conta ainda com 41 óbitos devido a pandemia de covid-19, e dois doentes transferidos para os seus países de origem.