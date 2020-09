The Rock e a família infetados com Covid-19

3/09/2020 17:44 - Modificado em 3/09/2020 17:44

A estrela do Wrestling e do cinema, The Rock – Dwayne Johnson, comunicou, esta quinta-feira, que ele e toda a sua família próxima acusaram positivo a Covid-19.

A minha mulher Lauren, as minhas duas filhas e eu testamos positivos a Covid-19. Posso dizer que tem sido uma das coisas mais difíceis e desafiantes que já tivemos de enfrentar como família. Dar positivo a Covid-19 é muito diferente de superar lesões graves ou ser despejado ou estar sem dinheiro. Algo que já me aconteceu algumas vezes. A razão que sinto que isto é diferente é que a minha prioridade número um é proteger a família», afirmou The Rock.