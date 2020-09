“Elas cantam Cize” no Palácio da Cultura Ildo Lobo

3/09/2020 17:33 - Modificado em 3/09/2020 17:33

Realiza-se este sábado, 5 de setembro, pelas 19 horas, no Auditório Porton d’nós Ilha – Palácio da Cultura Ildo Lobo a segunda edição do “Elas cantam Cize”, como forma de celebrar a data do aniversário da nossa “Diva dos pés descalços”. O evento estava marcado para o passado dia 27 de agosto, dia do nascimento de Cesária Évora, mas por motivos que se desconhecem acabou por não acontecer.

Devido o contexto da pandemia de Covid-19, o concerto será no formato Livestreaming, com transmissão direta na página do Facebook do Palácio da Cultura Ildo Lobo.

Sob a direção artística dos jovens Palinh Vieira e Djodje Almeida, o concerto conta com as vozes femininas de Cindy Brito, Nany Vaz, Karline Moniz, Lucy Vera Soares e Terezinha Furtado.

A nossa saudosa Diva dos pés descalços nasceu a 27 de agosto de 1941, na cidade do Mindelo, na mesma cidade onde morreu a 17 de dezembro de 2011 com 70 anos, depois de espalhar pelos sete cantos do mundo a morna, em particular, e a música cabo-verdiana em geral.