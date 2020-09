Delegacia de Saúde de São Vicente aplicou 245 testes rápidos de covid-19 em Alto Solarine com 4 positivos

3/09/2020 14:07 - Modificado em 3/09/2020 14:07

A Delegacia de Saúde de São Vicente, aplicou ontem 245 testes rápidos em Alto Solarine, zona onde já foram diagnosticadas três pessoas com covid-19, nos últimos dias, sendo que 4 tiveram resultado positivo. Aguarda-se a confirmação dos resultados dos testes PCR.

Elísio Silva avançou esta informação ao NN, garantindo que a partir do momento que estas pessoas testaram positivos para a presença de anticorpos produzidos pelo organismo depois de a infeção ter ocorrido, foram colocados em isolamento no Centro de Estágio da Federação Cabo-verdiana de Futebol, até que os resultados dos testes PCR sejam conhecidos.

De realçar que a zona onde já foram diagnosticadas três pessoas com covid-19, nos últimos tempos, inclusive, a paciente que foi internada no Hospital Baptista de Sousa, em estado crítico, após testar positivo para a covid-19.

Instado a responder quando poderá ser conhecido os resultados dessas amostras, garantiu que para hoje será difícil, visto que há muitas amostras para viajantes a serem processadas, o que tem feito com que haja demora nas respostas dos casos para estudo epidemiológico.

Um facto que deixa este responsável preocupado, visto que poderá haver outras pessoas infetadas e em quarentena domiciliária, e a demora na resposta do teste atrasa a resposta epidemiológica.

Sobre a aplicação de mais testes rápidos nos bairros, para investigação epidemiológica, este responsável informou que o serviço local da Saúde, por enquanto, não irá proceder à realização de testes em outros bairros da ilha, garantindo que isso vai ocorrer somente quando se “justificar”.

Em relação à convicção do diretor nacional da Saúde, de que São Vicente pode estar com transmissão comunitária, o mesmo adianta que ainda é cedo para se fazer esta afirmação. “A maior parte dos casos são de contactos de pessoas que chegaram de outras ilhas, por isso, posso garantir que as pessoas que estão infetadas em São Vicente foi através de contactos com casos importados” sustentou.

São Vicente regista neste momento cinco casos ativos da covid-19, um dos quais uma octogenária que se encontra internada em estado crítico na área de isolamento do Hospital Baptista de Sousa.