Sal: Autoridades continuam à procura do corpo de homem desaparecido no mar

2/09/2020 22:35 - Modificado em 2/09/2020 22:35

Jorge Soares, de 51 anos, encontra-se desaparecido após tentativa de resgate do filho arrastado pela corrente na praia de Feijoal, na ilha do Sal, desde o dia 30 de agosto.

De acordo com as autoridades, foi encontrado ontem um membro inferior esquerdo, desde o fémur até os pés de um corpo que se suspeita pertencer ao homem desaparecido desde passado domingo, 30 de Agosto.

Um mergulhador que se preparava para entrar no mar e dar continuidade às buscas do desaparecido Jorge Soares, acabou por encontrar um membro inferior esquerdo junto a uma praia vizinha de Feijoal. Tudo indica que o membro seja do desaparecido Jorge Soares, entretanto só depois das autoridades identificarem parte do tecido é que se saberá a certo de quem se trata.

Estiveram no local o Delegado de Saúde acompanhado pelos Bombeiros Municipais e a Polícia Judiciaria, para o processamento adequado do membro encontrado.

Entretanto as buscas continuam com o objetivo de encontrar corpo de Jorge Soares, mesmo com uma possível confirmação dessa parte do corpo pertencer ao desaparecido.