Artur Correia: “Mesmo havendo casos de transmissão local em São Vicente vamos controlar a situação”

2/09/2020 22:31 - Modificado em 2/09/2020 22:31

O diretor nacional da Saúde Artur Correia acredita que, apesar de a ilha de São Vicente registar alguns casos de transmissão local da covid-19, a vigilância epidemiológica tem funcionado “muito bem”, pelo que está convicto que a situação vai ser controlada.

Artur Correia fez estas observações durante a conferência de imprensa para fazer o ponto de situação da covid-19 no país, explicando que as autoridades sanitárias da ilha estão a investigar para ter a certeza de que alguns dos novos casos registados tenham alguma ligação com os casos importados.

“Não tenho dúvidas de que o sistema de vigilância epidemiológica tem funcionado muito bem, pelo que mesmo havendo casos de transmissão local vamos controlar a situação” sustentou o diretor nacional da Saúde.

A mesma fonte vincou ainda que há em Cabo Verde, neste momento, três pessoas em estado crítico por causa da covid-19 e a receberem tratamento nos diferentes hospitais do país. Destes, sustentou que um está internado no Hospital Baptista de Sousa em São Vicente e ainda outros dois doentes internados, mas estáveis.

O DNS afirmou ainda que o Ministério da Saúde vai proceder, ainda nesta semana, ao reforço da equipa médica na ilha do Fogo, mais concretamente nos Mosteiros, que tem registado um aumento exponencial do número de casos de covid-19.