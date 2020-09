Cabo Verde é o segundo país africano com mais casos por 100 mil habitantes

Cabo Verde é o segundo país africano com mais casos de covid-19 por 100 mil habitantes, com 647 casos da doença por 100 mil habitantes, estando atrás somente da África do Sul que tem 1.079 casos por 100 mil habitantes.

De acordo com a avaliação semanal do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), a seguir à África do Sul, que regista 1.079 casos por 100 mil habitantes e é o país africano mais afetado, surgem Cabo Verde com 647 casos, o Djibuti com 539 e São Tomé e Príncipe com 448 infeções por 100 mil habitantes.

São Tomé e Príncipe é o quarto país mais afetado por 100 mil habitantes, enquanto Angola regista uma taxa de letalidade superior à média mundial, segundo dados oficiais.

Desde meados de Julho, altura em que o continente atingiu o pico de novas infeções (com uma média de 20 mil por semana) que os novos casos no continente têm vindo a descer, tendo a média dos últimos dias ficado abaixo dos 10 mil.

A covid-19 já provocou pelo menos 851.071 mortos e infetou mais de 25,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço da agência francesa AFP.