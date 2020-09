Cabo Verde possui 549.858 cartões SIM ativos no mercado móvel

Os dados fazem parte do relatório de indicadores estatísticos das comunicações eletrónicas – 2.º trimestre de 2020, com informações referentes à taxa de penetração dos serviços de telefonia móvel e fixa, do serviço de internet e da televisão por assinatura, à evolução de tráfego de voz e de SMS, na ótica dos mercados retalhistas da Agência Reguladora Multissectorial da Economia, ARME.

De acordo com este relatório, no final do mês de junho de 2020, os serviços nas redes móveis, o número total de cartões SIM ativos no mercado móvel em Cabo Verde, em junho de 2020 foi de 549.858, o que representa um decréscimo de 7% em relação ao primeiro trimestre de 2019. Em relação ao período homólogo em 2019, apresenta um decréscimo de 5%. A taxa de penetração neste período foi de 99%.

Em relação, ao serviço de telefonia fixa contava com 57.508 assinantes, correspondendo a uma taxa de penetração de 10 acessos por 100 habitantes, a qual corresponde a um decréscimo de 4% em relação ao período homólogo do ano passado. Em relação ao primeiro trimestre de 2020 verifica-se um aumento de 1%.

Relativamente ao tráfego de voz, no segundo trimestre de 2020, foram gerados cerca de 4,8 milhões de minutos na rede fixa, correspondendo a um decréscimo 45% em relação ao primeiro trimestre de 2020. Em relação ao período homólogo do ano passado verifica-se um decréscimo de 53% no total do tráfego de voz.

O tráfego total gerado na rede móvel no segundo trimestre 2020 rondou os 304 milhões de minutos, apresentando um aumento de 12% em relação ao período anterior e de 21% em relação ao período homólogo do ano passado.

No que concerne o serviço de acesso à internet, no segundo trimestre de 2020, o número total das assinaturas do serviço de acesso à internet foi de 439.104, das quais 89% foram fornecidas pela tecnologia Banda Larga Móvel Small Screen. Isto, deve-se ao fato da diversidade de tipos de planos oferecidos pelo mesmo.

Assim, o número de assinaturas do Serviço de Acesso à Internet diminuiu em cerca de 1% no segundo trimestre de 2020 em relação ao primeiro trimestre de 2020. Em relação ao período homólogo do ano passado houve um aumento de 6%.