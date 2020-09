Covid-19: Cabo Verde ultrapassa os 4 mil infetados com mais 78 novos casos

2/09/2020 18:23 - Modificado em 2/09/2020 18:24

O nosso país ultrapassou esta quarta-feira, 02 de setembro, a barreira dos 4 mil infetados com o registo de mais 78 novos casos da doença nas últimas 24 horas. Houve também a ocorrência de um óbito no concelho de Santa Catarina de Santiago.

Pelo segundo dia consecutivo Cabo Verde regista um elevado número de casos da infeção pelo novo coronavírus, responsável pela covi-19, fazendo com que o nosso país tenha agora 4.048 casos acumulados.

Destes novos casos destaca-se a ilha de Santiago com 39 infetados nas últimas 24 horas, sendo o concelho da Praia com 26, Ribeira Grande de Santiago 2, Santa Catarina 1 e Tarrafal de Santiago 10 novos casos. Houve ainda o registo de um óbito ocorrido no Hospital Santa Rita Vieira no Concelho de Santa Catarina, elevando para 41 o número de óbitos provocados pela covid-19 no país.

Também a ilha do Fogo teve o registo de mais 33 novos casos, todos no concelho dos Mosteiros, elevando para 102 o número de infetados na ilha.

São Vicente também teve um caso positivo de covid-19, elevando para 24 o acumulado na ilha. Santo Antão voltou a ter casos ativos da doença com a notificação de três novos infetados. O Sal registou também 2 novos casos da doença.

O nosso país registou nas últimas 24 horas, mais 37 recuperados sendo a Praia com 27, Ribeira Grande de Santiago 2, Santa Catarina 1, São Miguel 1, São Lourenço dos Órgãos 3 e Mosteiros 3, aumentando para 3.460 o número de recuperados a nível nacional.

Cabo Verde tem neste momento um acumulado de 4.048, sendo 3.460 recuperados, 545 ativos, 41 óbitos e ainda 2 doentes transferidos para os seus países de origem.