Santo Antão: Hospital Regional João Morais retoma serviço de raio X

2/09/2020 16:27 - Modificado em 2/09/2020 16:27

O serviço de radiografia do Hospital Regional de Santo Antão João Morais, depois de quatro meses inativo, retomou a realização de exames de raio X esta segunda-feira, 31, conforme dá conta o conselho de administração do hospital.

Em nota a mesma garante que durante os quatro meses que esteve sem efetuar exames de raio X, devido a uma desconfiguração do aparelho, em consonância com o Ministério da Saúde e da Segurança Social vinham “reunindo esforços” para que o problema fosse resolvido o mais breve possível”.

O conselho de administração do HRJM, explica ainda que a pandemia da covid-19, impediu a deslocação do engenheiro de Portugal a Cabo Verde e em particular a Santo Antão, para configurar o aparelho.

O mesmo termina a nota pedindo desculpas aos utentes pelos “constrangimentos e sacrifícios” submetidos durante o período que o aparelho esteve avariado.

De realçar que devido a avaria no aparelho de radiografia do Hospital Regional de Santo Antão João Morais, serviço que também não está disponível no Centro de Saúde do Porto Novo, os utentes eram obrigados a deslocar-se a São Vicente para o efeito.