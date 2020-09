Santo Antão volta a registar três casos positivos de Covid-19

Depois de mais de um mês sem diagnóstico de novos casos de Covid-19, a Ribeira Grande de Santo Antão registou hoje três novos casos da doença. Trata-se de três contactos do caso positivo a quem foi detetada a infeção já em São Vicente.

Santo Antão, mais precisamente o concelho da Ribeira Grande, que deixou de ter casos ativos da doença no passado dia 13 de julho, após alta dos 4 casos registados até então, juntou-se hoje novamente à lista de municípios com casos ativos, com mais 3 novos casos diagnosticados.

Conforme informações recolhidas pelo Notícias do Norte, estes novos casos são contactos diretos do paciente que tinha sido evacuado para o Hospital Baptista de Sousa, em São Vicente, na sequência de um traumatismo, após queda de bicicleta e posteriormente diagnosticado com Covid-19.

Estes pacientes estão no espaço de isolamento criado pelas autoridades sanitárias da ilha para casos confirmados de covid-19 e os contactos dos mesmos a serem identificados para a recolha de amostras para a realização de testes PCR. Santo Antão (Ribeira Grande), passa a ter 7 casos acumulados, das quais 4 encontram-se recuperadas da doença.