Covid-19: Ilha do Fogo ultrapassa a centena de casos positivos

2/09/2020 15:42 - Modificado em 2/09/2020 15:42

A ilha do Fogo, um dos principais focos da doença no país, teve hoje o registo de mais 33 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, ultrapassando os 100 casos desde o primeiro caso diagnosticado no passado dia 17 de agosto.

Segundo informações recolhidas, estes novos 33 novos casos foram diagnosticados todos da zona sul do município dos Mosteiros, na sequência das amostras analisadas, elevando para 102 o número de casos na ilha.

O concelho dos Mosteiros, é a região da ilha mais afetada pela pandemia com 96 casos já confirmados, nas três localidades da zona sul do município e seis outros casos no município de São Filipe (bairros de Santa Filomena e Cruz Vermelha, Lacacão – sul e Curral Grande – norte), sendo todos contactantes dos casos dos Mosteiros.

Cabo Verde contabiliza até esta quarta-feira, 3.970 casos acumulados da doença, 40 óbitos e ainda 2 doentes transferidos para os seus países de origem.