Forças Armadas entregam equipamentos à Associação de Ciclismo de São Vicente

2/09/2020 00:21 - Modificado em 2/09/2020 00:22

Enquadrado na campanha solidária intitulada “Tud criston tem direito a se gota d’agua” da Cabolux Internacional, que entregou na segunda-feira um contentor com donativos ao Comando da 1ª Região das Forças Armadas, os militares fizeram a distribuição de alguns materiais desportivos a Associação de Ciclismo de São Vicente.

Ainda dentro desta campanha, vão ser apoiadas famílias carenciadas da ilha, instituições de cariz social e também o Hospital Baptista de Sousa com equipamentos hospitalares, devido a situação epidemiológica provocada pela pandemia da Covid-19.

Para o presidente da Associação de Ciclismo de São Vicente, estes equipamentos desportivos são “sempre bem-vindos”, e destaca a iniciativa da empresa e das Forças Armadas.

“São equipamentos que não encontramos no nosso mercado e, quando encontramos, os preços são exorbitantes”, refere Hernany Lopes, reconhecendo, no entanto que quando chegam na forma de ajuda a associação faz a intermediação para os entregar aos atletas. “Que campanhas do género se mantenham”.

E os materiais que a associação, não conseguir absorver, explica Hernâni Lopes, são enviados para outras regiões desportivas do país. “Somos uma família e estamos aqui pelo desporto”.

A directora da Cabolux Cabo Verde, Ana Paula do Rosário, destacou a importância da iniciativa, que permitiu a recolha de um conjunto de equipamentos hospitalares, roupas, sapatos e géneros junto das comunidades cabo-verdianas na Bélgica, Holanda e Luxemburgo, que se enquadra no âmbito responsabilidade social da empresa.

O capitão José Morais do Comando da 1ª Região Militar, assegurou que sempre que qualquer empresa, ou instituição, da ilha ou país, necessitar das Forças Armadas, para dar o seu contributo em projetos de âmbito social, estarão sempre na linha da frente.

“Tudo que envolve a parte social quando nos chamam estamos prontos para o dar nosso contributo. Estamos prontos para dar o nosso contributo e também fazer chegar às pessoas carenciadas, tudo aquilo que são produtos, ou géneros alimentícios”, garantiu José Morais.

Para além deste apoio, na área social, as FA tem vindo a apoiar a nível sanitário no combate a covid-19 em São Vicente, e também nas ilhas de Boa Vista, onde enviou na altura um contingente em missão de quatro meses, lembrou Morais, referindo também o contingente de 20 militares que foram enviados para São Nicolau, para ajudar no combate à propagação do vírus.

“As Forças Armadas estão dando o seu contributo nesta luta, dia e noite e acima de tudo sabemos que é, um trabalho que é feito para pessoas que estão na linha da frente”.