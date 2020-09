Taxista que atropelou jovem grávida ficou com TIR

2/09/2020 00:11 - Modificado em 2/09/2020 00:11

O motorista do táxi, que atropelou uma grávida numa passadeira, na quinta-feira à noite, 27 agosto, na via que liga a rotunda da Urgimed à zona do Maderialzinho, em São Vicente, vai responder o processo em liberdade.

O condutor vai ficar sujeito a termo de identidade e residência enquanto decorre a investigação, disse esta terça-feira ao NN fonte do tribunal.

De acordo com uma fonte policial, o taxista foi apresentado às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado Termo de Identidade e Residência, TIR.

A jovem grávida de seis meses, conforme novas informações chegadas à nossa redação, estava a atravessar a passadeira, já na reta final, quando foi atropelada pelo taxista de 22 anos, que dirigia no sentido rotunda da Urgimed, na passadeira que fica na parte traseira da Escola Secundária Jorge Barbosa não quando voltava para casa, como foi anteriormente noticiado.

De acordo com familiares contactados pelo Notícias do Norte, no passado domingo, 30, a jovem foi submetida no início da tarde, a uma cirurgia para retirar o bebé, após procedimento cirúrgico.

A jovem, estava grávida de seis meses e precisou passar por uma cesariana de urgência, tendo nascido um rapaz. Os familiares mostram-se expetantes numa evolução positiva tanto da jovem e do bebé.

Quando se deu o acidente, a jovem estava a caminho de uma loja, que fica do outro lado da passadeira, foi atingida pelo carro que seguia em alta velocidade, tendo ficado estendida no chão a alguns metros do local onde foi atropelada.

No âmbito do termo de identidade e residência, a menos gravosa das medidas de coação, um arguido fica obrigado a comparecer perante as autoridades sempre que for notificado e não pode mudar de residência ou ausentar-se da mesma por mais de cinco dias sem comunicar às autoridades o lugar onde pode ser encontrado ou a nova morada.