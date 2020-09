Oitenta e uma amostras de São Vicente com resultado negativo para Covid-19

1/09/2020 20:31 - Modificado em 1/09/2020 20:31

Conforme comunicado do Ministério da Saúde e da Segurança Social, 81 amostras de São Vicente que estavam para análise no Laboratório de Virologia da ilha testaram negativo para o novo coronavírus, responsável pela covid-19. São Vicente continua com quatro casos ativos da doença, 18 recuperados e um óbito.

Conforme informações avançadas hoje pelo Delegado de Saúde da ilha ao NN, neste momento 11 pessoas estão em quarentena obrigatória no Centro de Estágio da Federação Cabo-verdiana de Futebol e mais de 100 pessoas em quarentena domiciliar, em decorrência dos casos positivos registados ultimamente na ilha.

No entanto, o país teve hoje um recorde de novos casos da doença com mais 86 novos casos registados nas ilhas de Santiago (72) e Fogo (14).