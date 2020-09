Gás butano mais barato durante o mês de setembro

A Agência Reguladora Multissectorial da Economia, ARME, atualizou os novos preços máximos dos combustíveis, que vigoram a partir de hoje, 1 de setembro. O gás butano apresenta uma baixa de preço, tal como o gasóleo, ao passo que a gasolina registou uma ligeira subida.

De acordo com as novas atualizações, o gás butano passa a ser vendido a granel por 111$70 o quilo, sendo que as garrafas de 3Kg passam a ser vendidas a 318$00, as de 6 Kg, a 670$00 as de 12,5Kg, a 1.396$00 e as de 55Kg, a 6.142$00.

Conforme a nova tabela de preços máximos, o gasóleo normal passa a ser vendido a 77$80 o litro, a Gasolina, a 101$60, o Petróleo, a 61$90, o Gasóleo Eletricidade, a 62$60, o Gasóleo Marinha, a 52$40, o Fuel 380, a 56$60 e o Fuel 180, a 59$40.

Ainda a mesma fonte adianta que os preços do Gasóleo normal, Gasóleo Eletricidade e Gasóleo Marinha diminuíram 0,64%, 0,63% e 0,76%, respetivamente. O Butano e o Petróleo diminuíram 4,45% e 0,32%, respetivamente.

Já a Gasolina aumentou 1,09% e os preços de Fuel óleo 180 e Fuel óleo 380 mantiveram o valor do mês anterior. Isto corresponde a um decréscimo médio dos preços dos combustíveis de 0,71%.

Comparativamente ao período homólogo, a variação média dos preços dos combustíveis corresponde a uma diminuição de 14,98%, e, relativamente à variação média ao longo do ano em curso, ela corresponde a um decréscimo de 2,35%. De realçar que os novos valores do parâmetro Custo de Aquisição do Produto e os correspondentes preços máximos de venda ao consumidor final dos combustíveis regulados vigoram até 30 de setembro de 2020.