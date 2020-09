Embarcação de pesca à deriva salva com auxílio da Guarda Costeira

A Guarda Costeira auxiliou no resgate, com sucesso, este domingo, 30, uma embarcação de pesca com 13 pescadores a bordo. A embarcação, de nome “Nanda” encontrava-se à deriva, devido a uma avaria, 28 milhas a norte de Tarrafal de Santiago.

De acordo com um comunicado emitido esta manhã pela instituição, o alerta foi dado, via telefone, por volta das 23:09 pela estação Costeira de São Vicente, informando sobre o pedido de socorro da embarcação de pesca.

De seguida, a Guarda Costeira accionou o navio de carga “Nhô Padre Benjamim”, que estava navegando nas proximidades, para prestar a assistência requerida à embarcação de pesca “Nanda”. A operação, conforme a mesma fonte, foi concretizada por volta 22:30 de ontem e teve como destino o Porto da Praia. “Segundo o mestre da embarcação de pesca, todos os treze tripulantes encontram-se bem, sentindo-se em perfeitas condições de saúde” lê-se na nota.