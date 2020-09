Ano lectivo 2020/2021: Intervalo previsto entre cada aula vai ser de cinco minutos e não de trinta

31/08/2020 23:23 - Modificado em 31/08/2020 23:23

No próximo ano lectivo, os intervalos previstos entre cada aula são de cinco minutos, isto porque a carga horária vai reduzir-se para duas horas para o novo ano lectivo que arranca a 01 de outubro e não, nos moldes de cada aula com a duração de 25 minutos, com intervalos de 30 minutos, como noticiado anteriormente.

Conforme esclareceu a diretora nacional de Educação, nos intervalos os alunos não mudam de sala, realçando que os professores é que vão mudar de sala de aula e que a mudança de um grupo de alunos para outro é que vai ser feita em 30 minutos.

Eleonora Sousa diz que “quando um grupo de alunos termina às duas horas de aulas vai para casa e entra um novo grupo, trinta minutos depois, dando assim a possibilidade para se organizar e higienizar as salas”.

Em relação aos horários, o Ministério da Educação está a planificar que os alunos do primeiro ciclo do Ensino Básico Obrigatório, ou seja, do 1º ao 4º ano de escolaridade desloquem-se todos os dias para a escola.

“Há sítios em que as aulas podem funcionar normalmente, isto no caso em que o número de alunos de uma determinada escola é reduzido e permite que estejam na sala, sem dividir a turma. Nos centros urbanos, nas escolas em que o número de alunos exceder o recomendado, que é de 22, as turmas devem ser divididas. Nestes casos, prevemos 2 horas de aulas para cada grupo e cada aula vai ter a duração de 25 minutos”, garantiu Eleonora Sousa.

Esta responsável sublinhou ainda, que no segundo ciclo do Ensino Básico Obrigatório, ou seja, do 5º ao 8º ano, e no Ensino Secundário, do 9º ao 12º ano, a proposta é de que as aulas sejam às segundas, quartas e sextas para metade de uma turma e terças, quintas e sábados para a outra metade da turma. Nestes casos, também as turmas terão uma carga horária de duas horas, com o ensino presencial alternando com o não presencial.