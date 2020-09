Ulisses Correia e Silva garante que não vai haver novo estado de emergência

31/08/2020 23:07 - Modificado em 31/08/2020 23:07

A garantia foi dada pelo primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, após ser questionado pelos jornalistas, no Tarrafal de Santiago, onde presidiu à primeira apresentação pública dos cabeças de lista do Movimento para a Democracia (MpD) para as eleições autárquicas de 25 de outubro.

Ulisses Correia e Silva garantiu que não vai haver um novo estado de emergência, afirmando que o Governo vai continuar a apostar na melhoria da situação sanitária e de redução de contágio.

Para tal acontecer, o governante apelou à responsabilidade de todos, para que se crie as condições para que se possa reduzir de forma significativa a transmissão de covid-19, particularmente na cidade da Praia.

No entanto, no domingo, 30, admitiu a possibilidade de o governo prorrogar o estado de calamidade que terminou este domingo nas ilhas de Santiago e Sal, após um período de 21 dias, caso houver necessidade para tal.