Covid-19: São Vicente com doente internado em estado crítico

31/08/2020 18:14 - Modificado em 31/08/2020 18:15

A informação foi avançada pelo director nacional da Saúde, Artur Correia, que afirmou que esta paciente, infetada com covid-19 que está internada no Hospital Baptista de Sousa, está em estado crítico, pelo que está ventilada.

De acordo com Artur Correia, trata-se de uma idosa com 82 anos que está internada no espaço de isolamento do referido hospital para casos de covid-19 e que neste momento inspira cuidados especiais.

Conforme informações recolhidas pelo Notícias do Norte, este caso foi o único divulgado ontem na ilha de São Vicente, que passou a contabilizar 23 casos acumulados da doença. São Vicente tem ainda 2 casos que estão em isolamento domiciliário.

De realçar que São Vicente registou no passado sábado, 29, a segunda morte provocada pela covid-19, tratando-se de um homem, de 79 anos, natural de Ribeira Brava de São Nicolau, que veio evacuado para São Vicente.

A nível nacional o DNS informou que estão em internamento outras 19 pessoas, das quais 8 no Hospital Agostinho Neto (Praia), sendo que uma está em estado crítico; Hospital São Francisco Assis (Fogo), com 3 doentes, dos quais um está em estado crítico e Hospital Regional Santa Rita Vieira (Santiago Norte), com 6 internados, sendo que 2 estão sendo ventilados.

Neste momento a mesma fonte avançou que a ilha do Fogo é o novo foco de transmissão da doença no país, visto que em apenas uma semana ultrapassou os 60 infetados, sobretudo na zona sul dos Mosteiros que tem a maioria dos casos. Já nas outras ilhas, à exceção de Santiago, o DNS afirma que apesar do crescente número de casos semanais, a tendência é “estacionária”, pelo que o objetivo é diminuir a média de casos que tem estado a aumentar.