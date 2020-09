SpaceX quer lançar três foguetões este fim de semana

Um deles será um novo teste do Starship.

ASpaceX sempre tornou claras as suas ambições de acelerar os lançamentos de foguetões ao apostar em modelos reutilizáveis. Pois bem, a agência aeronáutica de Elon Musk poderá demonstrar a celeridade do seu processo de descolagem já este fim de semana com três lançamentos.

Será no domingo, dia 5, que a SpaceX lançará um Falcon 9 a partir do Centro Espacial Kennedy como parte da sua 12.ª missão Starlink. Será 9 horas e seis minutos depois que poderemos assistir ao lançamento do segundo Falcon 9 a partir da Estação da Força Aérea com uma aeronave SAOCOM 1B a bordo para entrar em órbita. Estes dois lançamentos serão concretizados a partir do cabo Canaveral, na Florida.

Em separado diz o Business Insider que estará a acontecer em Boca Chica, no Texas, um teste de baixa altitude ao foguetão de próxima geração da SpaceX, o Starship.

De notar que estas três descolagens estarão dependentes das condições meteorológicas, pelo que tanto se podem realizar todas como também nenhuma. Será uma questão de seguir os desenvolvimentos mas, se tudo correr como esperado, a SpaceX poderá ter um fim de semana histórico.

