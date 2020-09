Cabo Verde regista mais 32 casos positivos de Covid-19

31/08/2020 17:28 - Modificado em 31/08/2020 17:28

O Ministério da Saúde comunicou hoje mais 32 casos positivos de covid-19 e mais 49 recuperados da doença provocada pelo novo coronavírus.

Conforme o boletim epidemiológico os novos casos foram diagnosticados nas ilhas de Santiago e do Fogo. Das novas infeções reportadas nas últimas 24 horas, a ilha do Fogo destaca-se com 25 casos, sendo 23 nos Mosteiros, que eleva para 51 o seu acumulado. Os outros dois casos foram registados no concelho de São Filipe, que tem agora 5 casos da doença.

A ilha do Fogo também teve hoje os seus primeiros casos recuperados. Conforme o Ministério da Saúde, houve 5 altas, sendo 3 em São Filipe e 2 nos Mosteiros.

A ilha de Santiago registou também 7 novos casos da infeção pelo novo coronavírus, das quais a Praia com 4, Santa Catarina 1 e Santa Cruz 1. Santiago também teve hoje mais 44 recuperados da doença, sendo a Praia com 34, Santa Catarina 5, São Miguel 2, São Domingos 2 e Tarrafal 1.

Cabo Verde tem um acumulado de 3.884 casos positivos de covid-19, que já resultaram em 40 óbitos e 2 doentes repatriados para os seus países de origem.