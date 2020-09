Ilha do Sal: Homem desaparece no mar ao tentar salvar filho menor

O caso aconteceu ontem, domingo 30 de agosto, à tarde, na ilha do Sal.

Conforme foi apurado, o desaparecido, Jorge Alberto Soares, estava na praia de Feijoal com alguns familiares, quando entrou no mar, na tentativa de salvar o filho que estava se afogando.

O filho, menor de idade, acabou sendo salvo com a ajuda de uma outra pessoa, mas o pai foi puxado pela correnteza e, apesar das buscas, o corpo ainda não foi encontrado.

As buscas começaram logo de imediato, mas foram suspensas por volta das 19 horas, tendo sido retomadas esta segunda-feira, mas ainda sem resultado.

Jorge Alberto Soares, 51 anos, é de Santa Maria, mas este domingo estava com a família nessa praia perto de Pedra de Lume que nem sequer é uma praia balnear. As buscas estão sendo levadas a cabo pela Protecção Civil e bombeiros, acompanhados por agentes da Polícia Marítima e elementos das Forças Armadas. Familiares, amigos e conhecidos também acompanham de perto as operações de busca.