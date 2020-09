TUI espera “nas próximas semanas” retomar voos para Cabo Verde

31/08/2020 14:08 - Modificado em 31/08/2020 14:08

A TUI Fly Belgium, companhia aérea do Grupo TUI, baseada na Bélgica, anunciou esta segunda-feira, 31, que apesar do adiamento do Governo dos voos internacionais de e para Cabo Verde devido a covid-19, deverá voltar a voar para Cabo Verde em breve.

Conforme o roteiro do maior operador turístico em Cabo Verde, estão atentos às orientações do governo, pelo que esperam poder voltar a voar para Cabo Verde nas próximas semanas.

“A TUI deverá voltar a voar para Cabo Verde em breve. Estamos atentos às orientações do Governo e esperamos poder voltar a voar para Cabo Verde nas próximas semanas”, referiu um porta-voz da companhia alemã, em declarações reproduzidas pelo site inglês Liverpool Echo.

De acordo com a mesma fonte, para além de Cabo Verde, a TUI deverá voar ainda “em breve” para Chipre, Egipto, Marrocos, Espanha, Tunísia e Malta.

“Significa que você pode alterar suas férias gratuitamente se contrair a COVID-19 antes de viajar. Ele também tem uma apólice de seguro de Garantia de Férias. Se você contrair a COVID-19 enquanto estiver fora, terá cobertura para assistência médica no exterior, custos de exames e um voo para casa para tratamento, se necessário” avançou uma porta-voz da empresa citada pela mesma fonte.

De realçar que em junho a companhia anunciou a retoma dos voos com o arquipélago a partir de 18 de julho, mas que tal não foi possível devido a situação pandémica que se vive no momento.

Desde 19 de março que Cabo Verde suspendeu todas as ligações aéreas comerciais internacionais para conter a propagação da pandemia de covid-19, permitindo apenas voos de repatriamento e sanitários.