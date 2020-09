Curva epidemiológica da Covid-19 em Cabo Verde a subir com 343 novos casos e 3 óbitos numa semana

31/08/2020 13:58 - Modificado em 31/08/2020 13:58

Só na semana passada (entre 23 a 30 de agosto), Cabo Verde registou um total de 343 casos positivos de covid-19, a maioria na cidade da Praia (246), e o total acumulado em todo o país é de 3.852, desde 19 de março. A Boa Vista reentrou novamente na lista de ilhas com casos da doença que, à exceção da Brava, já chegou a todas as restantes ilhas habitadas do arquipélago.

O aumento do número de casos de covid-19 no país continua em crescente, isto apesar dos casos recuperados a nível nacional. Nesta semana epidemiológica que terminou no domingo, o país teve o registo de 343 novos casos da infeção pelo novo coronavírus, tendo um aumento de 10 casos em relação a semana epidemiologia anterior, onde o país teve o registo de 333 novos casos positivos.

A ilha de Santiago continua sendo o principal foco de transmissão da doença no país. A Praia surge à cabeça com 246 novos casos da doença, ou seja, mais de dois terços dos casos registados nessa semana. Ainda em Santiago, o concelho do Tarrafal teve 7 novos casos, Santa Catarina 8, Ribeira Grande de Santiago 14, São Miguel 4, São Domingos 6, Santa Cruz 2, São Salvador do Mundo 2 e São Lourenço 1.

O total de casos confirmados na ilha é agora de 3.066, estando 848 ainda ativos, para além das 31 mortes a lamentar, sendo o último registado no decorrer da passada semana na Praia.

Também a ilha do Sal viu aumentar o número de casos de covid-19, com o registo de mais 43 infeções pelo novo coronavírus, aumentando para 602 o número de infetados na ilha desde o primeiro caso registado a 01 de junho, onde 46 estão ainda ativos e 5 óbitos a lamentar.

Por sua vez, São Vicente que tinha apenas um caso ativo da doença passou a contar também com mais 4 novos casos de covid-19, todos relacionados com um paciente evacuado de Santo Antão, que viria a acusar positivo. Com estes novos infetados eleva-se para 23 os casos na ilha, onde houve o registo no sábado, 29, de mais um óbito. Trata-se de um senhor de 79 anos, natural de Ribeira Brava de São Nicolau.

A ilha do Fogo que teve recentemente os seus primeiros casos da doença, destaca-se com mais 25 novos casos, sendo 23 nos Mosteiros, que também teve uma morte a lamentar e 2 em São Filipe.

A Boa Vista que há cerca de 3 meses não registava casos da infeção, passou esta semana a constar novamente na lista de ilhas com casos ativos da doença, com o registo de 4 novos infetados, aumentando o acumulado para 61.

São Nicolau que tinha registado um ligeiro abrandamento do número de casos da covid-19 nas semanas anteriores, passou a ter mais 16 novos casos e o registo de uma morte (paciente que estava internado no Hospital Baptista de Sousa – São Vicente). A Ribeira Brava teve 7 novos casos (uma morte), ao passo que o concelho do Tarrafal teve mais 9 novos infetados, aumentando o número de casos acumulados na ilha para 64.

Até este domingo, Cabo Verde tinha, segundo dados oficiais, o registo de 3.852 casos acumulados da doença, 2.867 recuperados da doença, 943 casos estão ativos, contando, ainda, 40 óbitos e dois doentes transferidos para os seus países de origem.

De realçar que o estado de calamidade que estava em vigor nas ilhas de Santiago e Sal terminou precisamente este domingo, 30, e o Governo através do primeiro-ministro, já avançou que o mesmo poderá ser prorrogado para conter a propagação da covid-19 no país.