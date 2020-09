Covid-19: Confirmados mais 25 casos positivos na ilha do Fogo

31/08/2020 13:09 - Modificado em 31/08/2020 13:09

A ilha do Fogo registou, esta segunda-feira, mais 25 casos positivos de Covid-19, aumentando para 55 o número de infetados na ilha que se transforma, a par de Santiago, num dos epicentros de novo coronavírus em Cabo Verde.

Estes novos casos de infecção pelo novo coronavírus, conforme informações avançadas por órgãos de comunicação social do país, foram diagnosticados na cidade de São Filipe e nos Mosteiros. São assim mais 19 casos positivos nos Mosteiros, onde está localizado o foco de infecção, e em São Filipe mais seis casos que estão localizados nos bairros de Santa Filomena e Cruz Vermelha.

Com mais estes 25 casos na ilha do Fogo, o município dos Mosteiros passa a contabilizar 47 infectados pelo novo coronavírus e São Filipe, 8. A ilha passa a contar com 54 casos ativos de Covid-19 e um óbito.