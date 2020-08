Nasceu bebé da jovem atropelada por táxi em São Vicente

30/08/2020 23:24 - Modificado em 30/08/2020 23:24

O bebé da jovem grávida que foi atropelada, na quinta-feira à noite, por um táxi, na via que liga a rotunda da Urgimed à zona do Madeiralzinho, em São Vicente, nasceu este domingo, 30 agosto, após procedimento cirúrgico para a retirada do bebé.

A grávida de seis meses voltava para casa quando foi colhida por um táxi. De acordo com familiares contactados pelo Notícias do Norte, a jovem foi submetida no início da tarde deste domingo, 30, a uma cirurgia para retirar o bebé.

Os familiares avançam ainda, que a mãe do bebé, citando informações médicas, ainda está inconsciente.

Ainda de acordo com a família, a criança, um rapaz, foi encaminhada para o serviço de Neonatologia do Hospital Baptista de Sousa, com diagnóstico reservado.

Segundo informações, a jovem estava grávida de seis meses e foi levada para o hospital em estado grave. Os familiares dizem, a paciente passou por uma cirurgia e está em recuperação na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Entretanto, este online tentou por correio eletrónico confirmar as informações, através da assessoria de imprensa do HBS, mas não foi possível.

No entanto, fontes familiares mostram-se expetantes numa evolução positiva da jovem e do bebé.

Até a publicação desta notícia, não conseguimos nenhuma informação por parte do hospital.