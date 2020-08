São Vicente com o registo de um óbito e quatro casos em menos de 48 horas

30/08/2020 20:28 - Modificado em 30/08/2020 20:28

Com mais um caso positivo de covid-19, anunciado hoje pelo Ministério da Saúde, a ilha de São Vicente soma o seu 4º caso da doença em 48 horas, aumentando para 23 o número acumulado de casos da doença na ilha e ainda um total de 2 óbitos.

De acordo com o Ministério da Saúde, a ilha de São Vicente teve hoje mais um caso positivo da infeção pelo novo coronavírus. O NN sabe que esse novo caso se trata de mais um parente do caso positivo importado de Santo Antão.

No entanto, o MSSS dá conta que o homem de 79 anos de idade que faleceu na noite de ontem no Hospital Baptista de Sousa, e que veio evacuado da ilha de São Nicolau, no passado dia 21 de agosto, era natural da Ribeira Brava, concelho que é foco da doença na ilha.

Com estes dados, em menos de 48 horas, São Vicente vê o seu número de casos aumentar para 23, das quais 4 continuam ativos e ainda 2 óbitos.