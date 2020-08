Covid-19: Cabo Verde com mais 74 novos casos, 12 recuperados e um óbito

30/08/2020 20:23 - Modificado em 30/08/2020 20:23

Cabo Verde registou hoje mais 74 casos do novo coronavírus, sendo identificados nas ilhas de Santiago, São Nicolau, São Vicente e do Sal, elevando o total nacional para 3.852 casos positivos.

Destes novos infetados diagnosticados nas últimas 24 horas a maioria pertence à ilha de Santiago, foco da doença no país, com 54 infetados, das quais a Praia com 41, Ribeira Grande de Santiago 8, Santa Catarina 1, São Lourenço dos Órgãos 1, Tarrafal 1 e São Domingos 2, elevando o total de infetados na ilha para os 3.066.

A ilha do Sal também teve hoje o diagnóstico de mais 9 infetados, fazendo com que a ilha ultrapasse os 600 casos acumulados da doença. O Sal tem neste momento 53 casos ativos da doença.

Também a ilha de São Vicente teve o registo de um novo caso positivo da doença e ainda um óbito provocado pela covid-19. A ilha vê subir o seu acumulado para os 23 infetados, sendo que 4 estão ativos.

O concelho da Ribeira Brava de São Nicolau viu aumentar o número de casos da doença, com o registo hoje de mais 7 novos infetados, elevando para 55 os casos acumulados da doença no concelho, e 61 a nível da ilha.

Houve ainda o registo de mais 12 altas nas últimas 24 horas, sendo a ilha do Sal com 7, Praia 4 e Tarrafal de Santiago 1. Cabo Verde passa a ter agora 2.867 recuperados da doença.

O nosso país tem agora um acumulado de casos positivos de 3.852, 40 óbitos e 2 doentes transferidos para os seus países de origem.