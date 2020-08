São Vicente regista segunda morte de covid-19: Trata-se de um paciente evacuado de São Nicolau

30/08/2020 16:33 - Modificado em 30/08/2020 16:33

A ilha de São Vicente registou este sábado, 29, a segunda morte provocada pela covid-19. Trata-se do paciente evacuado de São Nicolau no passado dia 21 de agosto e desde então estava internado no Hospital Baptista de Sousa. Cabo Verde atinge assim os 40 mortos provocados pela Covid-19.

Conforme informações recolhidas pelo Notícias do Norte junto das autoridades sanitárias da ilha, o homem, de 79 anos, faleceu por volta das 19:35 deste sábado, 29 de agosto. O quadro clínico do paciente, que tinha outras doenças associadas à covid-19, começou a piorar na terça-feira, com uma pneumonia aguda, fazendo com que fosse ventilado.

Já neste sábado, Pedro Monteiro, que completaria 80 anos na próxima terça-feira, 01 de setembro, não resistiu acabando por falecer, elevando assim o número de mortes na ilha para dois e 40 a nível nacional.

A ilha de Santiago tem neste momento 31 mortes provocadas pela covid-19, das quais a Praia com 28, São Domingos 2 e São Lourenço dos Órgãos 1. A ilha do Sal contabiliza 5 mortes, São Vicente 2, Boa Vista 1 e Fogo 1.