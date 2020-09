São Vicente com 2 novos casos de Covid-19

29/08/2020 19:07 - Modificado em 29/08/2020 19:07

A ilha de São Vicente voltou a registar este sábado, dois novos casos positivos de infeção pelo novo coronavírus (covid-19), sendo três em menos de 24 horas. Trata-se de dois contactos diretos do caso positivo importado da ilha de Santo Antão.

Informações recolhidas pelo Notícias do Norte dão conta que se trata de dois parentes próximos do caso importado de Santo Antão no passado fim-de-semana, e que acabou por testar positivo ontem para a covid-19. São Vicente regista assim em menos de 24 horas três casos positivos de covid-19.

Estes dois novos casos estão isolados no Centro de Estágio da Federação Cabo-verdiana de Futebol no Mindelo, onde estão em quarentena outros contactos próximos.

São Vicente passa a ter 22 casos acumulados de covid-19, dos quais 4 ativos. De realçar que desde o primeiro caso registado na ilha, no passado 03 de abril, São Vicente tem o registo de um óbito e 18 recuperados.

Cabo Verde tem neste momento 3.778 casos acumulados da doença, 39 óbitos e 2 repatriados.