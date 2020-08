São Vicente volta a registar um caso positivo de Covid-19 “importado” de Santo Antão

A ilha de São Vicente voltou hoje a registar um caso positivo de infeção pelo novo coronavírus (covid-19), aumentando o seu acumulado para 20 infetados, desde o primeiro caso registado no passado dia 03 de abril. Cabo Verde registou ainda mais 47 novos casos de covid-19 e 58 recuperados.

Conforme informações avançadas pelo Ministério da Saúde, o caso positivo, diagnosticado em São Vicente, é de Ribeira Grande de Santo Antão. O Notícias do Norte conseguiu apurar que este cidadão, que é natural de Ribeira da Torre, veio evacuado de Santo Antão, no passado fim-de-semana, devido a ferimentos sofrido num acidente de bicicleta.

O primeiro teste das amostras analisadas deu resultado inconclusivo, mas uma nova recolha de amostras veio hoje confirmar a infeção pelo novo coronavírus, elevando para 20 o número de casos acumulados na ilha, dos quais dois estão ativos.

Os outros 46 casos da doença no país foram diagnosticados nas ilhas de Santiago e do Sal. Em relação à ilha de Santiago foram notificados 31 casos, registados todos na cidade da Praia. Já a ilha do Sal teve mais 15 novos infetados.

Há ainda o registo de mais 58 recuperados da doença, registados todos em Ribeira Grande de Santiago, elevando para 2.807 o número a nível nacional. Cabo Verde contabiliza 3.745 casos acumulados da doença, 38 óbitos e ainda 2 transferidos.