Covid-19: Ministro da Saúde e da Segurança Social visita regiões do Fogo e Brava para fortalecer intervenção no combate à epidemia

28/08/2020 15:15 - Modificado em 28/08/2020 15:15

Com o aparecimento dos primeiros casos na ilha do Fogo, uma equipa liderada pelo ministro da Saúde e da Segurança Social, Arlindo do Rosário, desloca-se esta sexta-feira, 28 de agosto para uma visita de dois dias às regiões de Fogo e Brava.

Segundo o titular da pasta da Saúde, pretende-se reunir com as autoridades locais para “uma discussão profícua e que traga resultados”, e partir desta definir conjuntamente a melhor abordagem para combater a covid-19 nessa ilha.

“O mais importante é ajustarmos o que a nossa constituição diz e aquilo que são evoluções de saúde. Podemos ajustar esses dois aspectos, pois não são incompatíveis, muito pelo contrário, iremos fazer todos os possíveis para fazer com que no quadro da constitucionalidade as preocupações da saúde pública sejam de fato realçadas e preservadas” salientou Arlindo do Rosário.

Na ilha da Brava, faz parte da agenda de trabalho do ministro a realização de encontros com autoridades locais, bem como visitas a estruturas de saúde.

Arlindo do Rosário faz-se acompanhar nesta deslocação pelo ministro da Administração Interna, Paulo Rocha e pelo Presidente da Proteção Civil.

De realçar que a ilha do Fogo regista atualmente, um total de 30 casos positivos de covid-19, dos quais um resultou em óbito.