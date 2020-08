Ligação marítima São Vicente-Santo Antão passa novamente a ter lotação a 100%

28/08/2020 15:11 - Modificado em 28/08/2020 15:11

As ligações marítimas entre São Vicente e Santo Antão, vão passar a ser realizadas novamente com lotação a 100% da capacidade do navio Chiquinho, avançou esta sexta-feira, o porta-voz do Conselho de Ministros, Fernando Elísio Freire.

Face à pandemia da COVID-19 e ao plano de contingência implementado pelo Governo, a CV InterIlhas viu-se forçada a reduzir a lotação dos navios para metade, para aumentar o distanciamento entre os passageiros.

Desta feita, após cerca de 3 meses da retoma das operações entre as ilhas de São Vicente e Santo Antão, depois do estado de emergência, o Governo avançou hoje que as ligações vão passar a ter lotação máxima.

“As viagens de barco com tempo de duração inferior a três horas e meia, podem ser feitas a 100% da capacidade das embarcações. As viagens com duração superior a quatro horas, a ocupação máxima será de 75%” garantiu Fernando Elísio Freire.

Com estas medidas o governante assegurou que o executivo vai manter a segurança “reforçada” com as medidas de combate à covid-19, mas também conferindo uma retoma gradual da normalidade na circulação de pessoas entre as ilhas, por via marítima.

O novo navio Chiquinho BL, da Cabo Verde InterIlhas, com capacidade para transportar 430 passageiros e 50 viaturas ligeiras faz, atualmente, a ligação entre as duas ilhas com três viagens diárias em cada sentido.