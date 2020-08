Governo atribui Estatuto de Utilidade Turística de Instalação a favor do empreendimento “MEETING PLATEAU”

Num despacho conjunto através dos Ministério do Turismo e Transportes e Ministério das Finanças, o governo atribui o Estatuto de utilidade turística de instalação a favor do empreendimento “Meeting Plateau”.

O referido estatuto é atribuído aos estabelecimentos ou empreendimentos turísticos novos, mediante apresentação de um projeto de investimento

O empreendimento hoteleiro “Meeting Plateau”, a instalar-se na Cidade da Praia, ilha de Santiago, é conforme o despacho conjunto, um investimento empresarial de sessenta e cinco milhões de escudos (65.000.000$00).

O projeto, conforme a mesma fonte, consiste na construção de uma unidade hoteleira assente no conceito de “Boutique Hotel” numa área de 140 m2, com um total de 10 quartos, distribuídos entre os 1º, 2º e 3º pisos, a cave e o rés-do-chão

O empreendimento pela sua localização, zona histórica da cidade da Praia, conforme designação, a sua edificação terá uma “fusão do antigo com o contemporâneo e a decoração será baseada em elementos de uma habitação familiar” e pretende oferecer aos clientes a possibilidade de explorarem e conhecerem a cultura cabo-verdiana com foco nos aspetos históricos do Plateau.

O projeto prevê a criação de 9 postos de trabalho nacionais e que segundo a empresa responsável, é “um projeto que se preocupa com os aspetos da sustentabilidade ambiental capaz de proporcionar um equilíbrio entre o negócio, a sociedade e o ambiente envolvente com enfoque na redução dos impactos negativo sobre o ambiente e promover o crescimento económico, com coesão social e equilíbrio ambiental”.

Diz ainda que a obra vai de encontro à política nacional traçada para o setor do turismo, de acordo com o tipo e nível de serviços pretendidos.

O empreendimento dispõe de um terraço/esplanada e outros serviços como: meeting point, área para pequenas reuniões e concretização de negócios; Snack-bar com refeições leves, degustação de tapas e vinhos; Internet e TV e serviços de pequeno-almoço, entre outros serviços.