FCF reúne-se sábado em Assembleia-geral para apreciação do relatório de actividades e relatório e contas do ano 2019

27/08/2020 22:59 - Modificado em 27/08/2020 22:59

A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) reúne-se no sábado, 29, na sua sede, na Praia, na sua sessão ordinária da Assembleia-geral com a apreciação do relatório de actividades e relatório e contas do ano 2019 na agenda.

De acordo com a mesma fonte, em virtude da situação do Covid-19 no país, só agora será possível a apreciação do relatório de actividades e relatório e contas do ano 2019. A Assembleia Geral será presencial por algumas Associações Regionais e será acompanhada por vídeo-conferência por outras Associações que não vão poder viajar face à situação epidemiológica do país.

Segundo o programa dos trabalhos, nesta sessão será feito a apreciação de um regulamento das competições e regulamento de Disciplina, que procuram acompanhar as exigências do futebol nacional e, ainda, seguindo algumas recomendações da FIFA.