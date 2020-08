São Vicente: Encontrado corpo de marinheiro no fundo do mar amarrado a uma pedra

27/08/2020 22:51 - Modificado em 27/08/2020 22:51

Foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira, no cais de Wilson, em São Vicente, um homem na casa dos 50 anos, que estava no fundo do mar amarrado a uma pedra.

Conforme informações avançadas pela Rádio Pública, o corpo de Francisco, mais conhecido por Chico d’Horta foi avistado por um indivíduo que se encontrava no cais esta manhã e que acionou a polícia.

Ainda de acordo com a mesma fonte, as autoridades locais, o corpo foi retirado do mar e encaminhado para o hospital Baptista de Sousa para a realização da autópsia.

A investigação ainda decorre, mas suspeita-se tratar de um caso de suicídio por afogamento.