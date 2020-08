Covid-19: Cabo Verde com mais 69 infectados nas últimas 24 horas

27/08/2020 18:20 - Modificado em 27/08/2020 18:20

A Covid-19 continua a propagar-se em Cabo Verde, com o registo de mais 69 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, registados nas ilhas de Santiago, Sal e São Nicolau, elevando o total nacional de infectados para 3.699. A Praia destaca-se com 48 novos casos.

Dos 69 novos casos registados nas últimas 24 horas, 57 são de Santiago, ilha que continua sendo o principal foco de infeção no país. A cidade da Praia soma mais 48 novos casos de infeção, Ribeira Grande de Santiago com 3 novos casos, São Salvador do Mundo 2 e Santa Catarina 4.

Com mais estes 48 novos casos a Praia vê o seu acumulado subir para 2.272 infectados, desde o primeiro caso diagnosticado no passado dia 25 de março. Já a ilha de Santiago ultrapassou a barreira dos 2.900 casos, passando a ter um acumulado de 2.955 casos.

Os restantes casos positivos, foram diagnosticados nas ilhas do Sal (7) elevando o acumulado da ilha para 574 casos e S. Nicolau (5), todos no concelho de Tarrafal, que passa a somar 11 casos da doença, elevando o total da ilha para 53.

Também o nosso país teve hoje a notificação de mais 36 altas, sendo na Praia 14, Ribeira Grande de Santiago 1, Santa Cruz 7, São Salvador do Mundo 2, Tarrafal 1 e Sal 11, aumentando o total de recuperados a nível nacional para os 2.749 recuperados.

O país tem neste momento 910 casos ativos, 38 óbitos e 2 transferidos de um total de 3.699 casos positivos acumulados de Covid-19.