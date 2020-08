Boa Vista: Testes rápidos detectam 20 positivos

A delegada de Saúde da Boa Vista, Liliane Hungria, avançou hoje que dos testes rápidos aplicados aos contactos próximos das 4 pessoas infetadas pelo novo coronavírus (covid-19), confirmados no dia de ontem, 20 acusaram positivo.

Liliane Hungria, em declarações a Rádio Pública, sustentou que as amostras já foram recolhidas e vão ser encaminhas para o laboratório de virologia na cidade da Praia. Em virtude ao número de contactos próximos, a Delegada de Saúde revela que vão proceder à montagem de mais uma tenda, de forma a separar casos suspeitos de Covid-19, dos que apenas vão fazer o despiste.

A delegada de Saúde da Boa Vista avançou que neste momento é cedo para se falar em transmissão comunitária. “Temos que ter pelo menos uma amostra considerável dos testes de PCR para tirar essa conclusão”.

Para já diz que o reaparecimento de casos de covid-19 na Boa Vista, ilha que foi a primeira a ter casos e óbitos no país, já era uma situação a se esperar, explicando que enquanto a doença estiver no mundo e em Cabo Verde em particular, todas as ilhas estão vulneráveis.

A Boa Vista, recorda-se, esteve quase três meses sem o registo de novos casos positivos, visto que o último foi diagnosticado a 07 de junho e importado da ilha do Sal.