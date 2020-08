BAI: Contas sem movimentos há mais de três anos vão ser bloqueadas para prevenir lavagem de capitais

27/08/2020 14:09 - Modificado em 27/08/2020 14:09

O Banco Angolano de Investimentos Cabo Verde (BAI Cabo Verde) informou que irá proceder ao bloqueio e encerramento de contas dos clientes que não tenham movimentos há mais de três anos, como medida de prevenção à lavagem de capitais e combate ao financiamento ao terrorismo.

Em comunicado, o BAI Cabo Verde, explica que esta é uma medida que surge na sequência do comunicado sobre a importância de manter os dados dos clientes atualizados, e no cumprimento da legislação e regulamentação de prevenção à lavagem de capitais e combate ao financiamento ao terrorismo.

O BAI elucidou, ainda, que nesta primeira fase serão bloqueadas e encerradas as contas sem movimentos de 2009 a 2012.

Alertou a todos os clientes que não tenham os seus documentos atualizados, que procedam à atualização dos mesmos, contactando a sua agência de domiciliação de conta ou a linha verde 800 23 33, informando que o prazo da campanha termina no dia 31 de setembro.

O BAI Cabo Verde foi inaugurado na cidade da Praia, a 21 de novembro de 2008 com um capital social de aproximadamente 9 milhões de euros, tendo como acionistas o BAI Angola com 80.43%, a petrolífera angolana Sonangol com 16.30% e a empresa cabo-verdiana SOGEI com 3.26%.