Covid-19: Cabo Verde com média de 7 mortes por mês

27/08/2020 13:50 - Modificado em 27/08/2020 13:51

Com a morte registada ontem na ilha do Fogo, o nosso país passou a contar com 38 óbitos provocados pela pandemia da covid-19, representando uma média de 7,6 mortes por mês desde a primeira, registada no passado dia 23 de março na Boa Vista.

A ilha do Fogo passou a ser a sexta ilha habitada do país a registar mortes causadas pela infeção do novo coronavírus (covid-19), elevando o total nacional para 38. A ilha de Santiago é aquela que regista um maior número de óbitos, já com 30, sendo a Praia com 27, São Domingos 2 e São Salvador do Mundo 1. As outras mortes no país foram registadas no Sal (5), Boa Vista (1), São Vicente (1) e Fogo (1).

Com este registo Cabo Verde, tem neste momento uma média de 7,6 mortes por mês provocados pela pandemia da covid-19, que já infetou mais de 3 mil pessoas no país. De realçar que a primeira morte provocada pela doença no país, ocorreu na Boa Vista e remonta ao dia 23 de março, sendo um turista inglês de 62 anos, o primeiro caso da doença detetado no arquipélago.

Neste momento, apenas as ilhas do Maio, São Nicolau, Brava e Santo Antão ainda não contabilizaram mortes provocadas pela doença, salientando que apenas a ilha Brava ainda não teve nenhum caso positivo da doença.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, o Continente registou nas últimas 24 horas registou mais 320 mortes e 9.094 novas infeções.

Entre os países Africanos lusófonos, Cabo Verde lidera em número de casos, tem hoje 3.630 casos e 38 mortos, seguindo-se Moçambique, 3.508 casos e 21 mortos, Angola, 2.332 casos e 103 mortos, Guiné-Bissau, 2.149 infeções e 33 mortos e São Tomé e Príncipe, 892 casos e 15 mortos.

A Guiné Equatorial, que integra a CPLP regista 4.928 pessoas infectadas e 83 mortes.