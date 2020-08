Aulas passam a ter duração de 25 minutos com intervalos de 30 minutos

27/08/2020 13:42 - Modificado em 27/08/2020 13:42

O novo ano lectivo arranca a 01 de outubro, sendo que cada aula passa a ter a duração de 25 minutos, com intervalos de 30 minutos e ainda uso obrigatório de máscara pelos alunos.

Estas são algumas medidas do Ministério da Educação, para evitar a propagação da doença entre os alunos e que serão implementadas nas escolas do país, a partir de 01 de outubro, com o início do ano lectivo.

A carga horária das aulas, vão passar agora a ter a duração de apenas 25 minutos, sendo que cada turma vai ser composta agora por 20 alunos, onde cada aluno deverá ocupar uma carteira. Já os intervalos vão passar a ter a duração de 30 minutos, para permitir que as salas de aula sejam higienizadas.

Á semelhança do que acontece em espaços públicos e não só, o uso de máscaras será obrigatório nas escolas. Nesta senda, o ME vai distribuir aos alunos kits de higiene. Estas e outras medidas têm estado a ser socializadas entre a classe docente, nas acções de capacitação que estão sendo levadas a cabo em todos os concelhos do país e estão sendo acompanhadas pela ministra da Educação, Maritza Rosabal, que se encontra hoje em São Vicente.