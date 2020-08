JPAI denuncia “intimidação e condicionamento” por parte de jovens em Santo Antão

27/08/2020 00:13 - Modificado em 27/08/2020 00:14

A Juventude do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (JPAI), na sequência da sua visita de 3 dias à ilha de Santo Antão, denuncia “intimidação e condicionamento, alegada por jovens de Santo Antão, por parte do sistema MpD” e de promessas não cumpridas.

Segundo Fidel de Pina, presidente da JPAI, foi constatado durante a visita que “claramente que a propalada parceria das Câmaras Municipais do MPD em Santo Antão com o Governo de Ulisses Correia e Silva resultou num autêntico falhanço já que os jovens estão desesperançados com a falta de oportunidades, resultado das promessas não cumpridas deste Governo, principalmente no que diz respeito a criação de empregos”.

E que apesar da tentativa de diversidade e potencial de Santo Antão, diz que o desemprego é o maior problema na ilha contribuindo de forma significativa para perda da juventude santantonense, bem como no refúgio e no uso abusivo do álcool e de outras drogas.

“Constatamos essa preocupação dos jovens que reclamam da falta de políticas públicas por parte do Governo e das Câmaras Municipais para fixação da juventude em Santo Antão” pelo que é preciso respostas.

Fidel de Pina critica ainda a vinda desenfreada dos governantes em vésperas das eleições para inaugurar e lançar primeiras pedras de obras que causam dúvidas enquanto a sua importância para reter os quadros na ilha.

Em vésperas das eleições, o líder da juventude do PAICV, demostra a sua satisfação, o apoio institucional e o engajamento para com as 3 jovens candidaturas do PAICV as eleições autárquicas em Santo Antão

Destaca, que além de serem jovens, os candidatos que encabeçam as Câmaras Municipais, são igualmente três ex-dirigentes da JPAI, o que é “motivo para o nosso orgulho. Por outro lado, ficamos satisfeitos com a confirmação por parte das estruturas do partido e das candidaturas, da forte presença de jovens da JPAI e jovens de outros quadrantes da sociedade civil nas listas do PAICV”.

Por fim refere a “grave intimidação e condicionamento, alegada por jovens de Santo Antão, por parte do sistema MpD”.

“Constatamos isso após vários contactos com os jovens que dizem ser ameaçados e perseguidos por terem uma opção partidária diferente do partido a nível local e central, estando assim condicionados as suas respetivas participações políticas quer nas listas de candidatura bem como nas ações de campanha, com medo e receio de perderam o seu emprego e ou de serem prejudicados de outra forma em qualquer assunto pessoal como concursos públicos e ou requerimentos e trâmites nos poderes local ou central”, explica.

Assim a JPAI apela aos jovens de Santo Antão para não se deixarem intimidar e que participem livre e ativamente no processo eleitoral.