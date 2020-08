URDI 2020 com circuito a nível nacional

Devido a pandemia do Covid-19 que veio a trazer várias limitações, no que tange a organização de eventos que pressupõe aglomerações de pessoas, como é a Feira do Artesanato e do Design de Cabo Verde. Neste sentido e como forma de contornar esta situação, o Centro Nacional de Artesanato e Design (CNAD), realiza o evento em todas as ilhas do pais, nos ateliers dos artesãos.

O diretor do CNAD, Irlando Ferreira, em entrevista, justifica esta decisão, afirmando que a URDI não é só a feira. “Tem o concurso de design, o salão de design, as grandes conversas, bem como as oficinas e residências criativas. É todo este manancial de projetos que constituem a URDI no seu todo”, explica Ferreira, apontando que estes projetos que no momento da restruturação, não mexeram na sua essência, porque não pressupõem aglomerações ou colocar as pessoas em perigo de saúde.

O desafio maior, foi encontrar uma solução, para organização da feira na Praça Nova. E o desenlace passou por criar um circuito nacional. “A principal tarefa do CNAD é fazer com que o artesão e público tenham uma interligação, mas a nível de todas as ilhas, não só na Praça Nova. Queremos que a URDI aconteça em todas as ilhas, em todos os municípios, criando um circuito entre os artesãos que preparam os seus ateliers, as suas casas e oficinas para receberem o público que os vai visitar, para adquirir e conhecer mais dos seus trabalhos e aprofundar mais um pouco sobre o que é o artesanato de Cabo Verde”.

Ou seja, durante os dias 25 a 29, os artesãos preparam nos seus atelieres para receber o público para adquirir e conhecer os seus trapalhos e ainda aprofundar o que é o artesanato em Cabo Verde, diz Irlando Ferreira. “Uma solução que pode democratizar o acesso ao artesanato em Cabo Verde”.

Com o tema “Equilíbrio – ecologia e criatividade”, a 5ª edição da URDI, surgiu do mar na criação Lossguia que é o concurso de design, onde convidam todos os criativos designers, arquitectos, artesãos a “mergulharem profundamente neste mar criativo, de forma literal, para podermos fixar aquilo que é o pensamento criativo da nossa geração”.