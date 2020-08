Bubista: “Existe muita vontade de Jovane em representar o nosso país”

26/08/2020 23:47 - Modificado em 26/08/2020 23:47

Nesta entrevista exclusiva ao NN, o selecionador nacional de futebol, Pedro Brito “Bubista”, mostra-se ambicioso para a estreia e expectante para os duelos frente ao Ruanda, para a fase de qualificação para o CAN 2021, fala ainda sobre Jovane Cabral e dos jogadores residentes.

Notícias do Norte- Após muito tempo à espera da estreia à frente da selecção, neste momento está ansioso?

Bubista– Desde que fomos indigitados estamos com vontade de começar a trabalhar com os jogadores. Queremos expor as nossas ideias em relação a equipa.

NN- Desde já quais são os objetivos principais para estes dois jogos frente ao Ruanda?

Bubista– O objectivo é de tentar arrecadar o máximo de pontos possíveis, tendo em conta que neste momento temos dois pontos e as duas equipas à frente de nós (Moçambique e Camarões) somam quatro pontos e vão-se se defrontar. O objetivo é poder entrar claramente na zona de qualificação e encarar os dois últimos jogos de uma forma mais tranquila, mas sempre com muita seriedade. Os jogos frente ao Ruanda vão ser encarados como duas finais e com máxima vontade de vencer, porque definem claramente os cenários da qualificação.

NN- Muitos jogadores estiveram muito tempo parados, acha que isto poderá representar preocupações acrescidas para a equipa técnica?

Bubista- Os campeonatos que estavam parados vão arrancar em setembro e alguns já retomaram as competições há já algum tempo, e nisso, pensamos que até novembro ou mesmo agora em outubro, já vão estar bem fisicamente o que nos deixa mais descansados. Não vão estar no seu auge, mas já vão estar com alguns jogos nas pernas o que é importante.

NN- Sobre o tema Jovane Cabral, a Direcção da FCF já mostrou vontade em ver o jogador com as cores da seleção nacional. Da parte da equipa técnica há interesse em contar com o jogador e se já houve algum contacto direto com o jogador e qual foi a resposta.

Bubista– Sim obviamente que conversei com ele várias vezes, até porque é um jogador que é nosso amigo. Quando estive em Espanha, em março, conversei com e ele e acho que não há nenhum problema em termos dele representar Cabo Verde. Pelo que falamos existe muita vontade de Jovane em representar o nosso país. É mais um grande jogador e pela sua qualidade será benéfico para a nossa seleção.

NN- Há alguns jogadores que terminaram recentemente a sua carreira pela selecção, como Heldon, Ricardo e Fernando Varela. Tem deparado com problemas em resolver situações em alguns sectores?

Bubista– O trabalho tem corrido lindamente, porque Cabo Verde hoje em dia tem muitos jogadores de qualidade. Estes jogadores deram muito à nossa seleção o que melhorou a qualidade da equipa e agradecemos pelo seu contributo.

NN- Em termos de jogadores que militam nos campeonatos regionais de Cabo Verde haverá alguma possibilidade de chamar algum na próxima convocatória?

Bubista– Em abril e março viajamos a quase todas as ilhas para fazer a observação de jogadores já numa fase adiantada de todos os campeonatos, mas foi por água baixo. Neste momento ainda não há jogos, pelo que todos os jogadores estão parados o que torna impossível neste momento pensar em convocar jogadores que jogam aqui dentro.

NN- Alguma mensagem especial para os adeptos?

Bubista– Queremos que estejam do nosso lado e que procurem apoiar o máximo possível e que tenham confiança na sua equipa. Já tivemos muitas demonstrações boas no passado e queremos que esse clima regressa à nossa seleção. Queremos dar o nosso contributo para que todo o povo fique orgulhoso da sua seleção.

No Grupo F, Moçambique lidera com 4 pontos, em igualdade pontual com os Camarões, enquanto Cabo Verde tem 2 pontos e Ruanda que ainda não pontuou está na cauda da tabela classificativa.