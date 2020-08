Noventa e três profissionais da saúde infetados com COVID-19 em Cabo Verde

26/08/2020 23:36 - Modificado em 26/08/2020 23:36

Cabo Verde conta com noventa e três profissionais da saúde infetados com COVID-19, avançou o diretor nacional da Saúde na habitual conferência de imprensa para atualização dos dados sobre a COVID-19 no país.

De acordo com o DNS, a ilha de Santiago, foco da pandemia da covid-19, é aquela que tem mais profissionais infetados, sendo eles 77, seguida do Sal com 16. A Praia tem um acumulado de 70 profissionais infetados, Santa Catarina 4, Ribeira Grande de Santiago 1, Santa Cruz 1 e São Lourenço dos Órgãos 1.

Sobre os doentes internados em isolamento hospitalar, Artur Correia anunciou que 20 pessoas estão nos hospitais, sendo 6 no Hospital Santa Rita Vieira (Santiago Norte), que estão todos estáveis, 8 no Hospital Agostinho Neto (Praia), sendo 6 estáveis e 2 que inspiram cuidados redobrados, 4 no Hospital Regional de São Francisco de Assis (Fogo) que estão todos estáveis e 2 doentes no Hospital Baptista de Sousa (São Vicente), sendo que um inspira cuidados redobrados.

Em relação aos novos casos de infeção na Boa Vista, esclareceu que se trata de um cidadão que deu entrada no Hospital Agostinho Neto na cidade da Praia e que na sequência foi alvo de um teste PCR, que veio a confirmar a infeção. “Nisto, foi desenvolvido uma investigação epidemiológica nos contactos próximos na Boa Vista, que veio a confirmar mais três novos casos”.

Nisto, Artur Correia, esclareceu que cedo ou tarde o vírus iria entrar em todas as ilhas, mas que o Ministério da Saúde, tentou durante este tempo retardar esta entrada, para dar um combate com mais afinco a este “inimigo invisível”.

“Queremos dar um bom combate na ilha da Boa Vista como aconteceu na primeira vez e queremos fazer isso também no Fogo, para evitarmos que a infeção se alastre nessas ilhas” assegurou.