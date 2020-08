Covid-19: Boa Vista volta a registar 4 casos positivos entre os 62 novos casos diagnosticados nas últimas 24 horas

26/08/2020 18:24 - Modificado em 26/08/2020 18:24

Depois de mais de um mês sem diagnóstico de novos casos de COVID-19, a Boa Vista registou hoje 4 novas infeções, num dia com mais 62 novos casos no país, registados nas ilhas de Santiago (45), Fogo (8) e Sal (5) e Boa Vista (4) e um óbito ocorrido na ilha do Fogo. Na ilha de Santiago, destaca-se a Praia com 34 novos casos, seguido por São Domingos 5, Tarrafal 4 e Santa Cruz 2.

O Fogo teve ainda o registo de mais 8 novos casos, sendo 6 diagnosticados nos Mosteiros e 2 em São Filipe. A ilha do Sal também teve a notificação de mais 5 novos casos de infeção pelo novo coronavírus.

Boa Vista junta-se assim as ilhas de Santiago, Sal, Fogo, São Nicolau e São Vicente com casos positivos da infeção pelo novo coronavírus. Santo Antão, Maio e Brava são as ilhas que não têm casos ativos da doença, sendo a Brava a única que ainda não registou nenhum caso.

Cabo Verde também teve mais 40 recuperados da doença, das quais a Praia com 25, Ribeira Grande de Santiago 5, São Domingos 1, Tarrafal 2 e Sal 7, elevando para 2.713 os recuperados a nível nacional.

O país contabiliza ainda 877 casos ativos, 38 óbitos, 2 transferidos de um total de 3.630 casos acumulados.